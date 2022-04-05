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    Rize-Artvin Havalimanı test uçuşu hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

    Heyecanla beklenen Rize-Artvin Havaliman'ında sona gelinirken gerçekleştirilmesi beklenen test uçuşu, şiddetli fırtına nedeniyle ileriki günlere ertelendi.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 17:22
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    Rize-Artvin Havalimanı test uçuşu hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

    Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca bin hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı.

    Heyecanla beklenen havalimanı, 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı.

    SENELİK 3 MİLYON YOLCU BEKLENİYOR

    Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı, 5 yılda son aşamaya geldi.

    Rize-Artvin Havalimanı test uçuşu hava muhalefeti nedeniyle ertelendi #1

    TEST UÇUŞUNA FIRTINA ENGELİ

    Rize- Artvin Havalimanı'nda DHMİ ait uçuş kontrol uçağı ile yapımı tamamlanan 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistte planlanan test uçuşu ertelendi.

    Seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için gerçekleştirilmesi planlanan kalibrasyon uçuşu, Meteoroloji'nin uyardığı, saatte 75 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    UÇUŞ ERTELENDİ

    Hassas ölçüm yapan uçağın, daha sağlıklı ve düzgün veri alabilmesi için uygun hava şartlarında uçuşunu yapması planlanıyor.

    Rize-Artvin Havalimanı test uçuşu hava muhalefeti nedeniyle ertelendi #2

    Rize-Artvin Havalimanı test uçuşu hava muhalefeti nedeniyle ertelendi #3


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