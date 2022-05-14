Rize Artvin Havalimanı'na ilk iniş gerçekleşti

Bugün saat 14.00'da gerçekleşecek törenle hizmete girecek olan havalimanına, ilk tarifeli uçak indi.

Heyecanla beklenen, dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile saat 14.00’te düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Rize-Artvin Havalima'na ilk iniş

Açılış öncesi İstanbul’dan saat 08.30’da havalanan THY’ye ait TK2538 sefer sayılı gövdesine ‘Rize-Artvin’ yazılı tarifeli uçak iniş gerçekleştirdi.

Rize semalarından geçerek inişini başarıyla tamamlayan yolcu uçağı, aprona yanaştı. İnişle birlikte havalimanı tarihinde ilk tarifeli uçak inişi de gerçekleştirilmiş oldu.

Yolcular ilk inişi kayda aldı

İçerindeki davetli ve yolcular, ilk kez pistte teker koyan uçakla anı fotoğrafı çektirip, tarihi anları da ölümsüzleştirdi.





















