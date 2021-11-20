Bakan Adil Karaismailoğlu, havalimanına ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Rizeli minik Tuğçe'nin, çalışmalar hakkında bilgi verdiği görüldü.

Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanı olarak kayıtlara geçen Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tuğçe Yakıcı isimli küçük bir kızın, havalimanına ilişkin son durumu anlattığı videoyu paylaştı.

MİNİK TUĞÇE, HAVALİMANINI ANLATTI

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize-Artvin Havalimanı'ndaki son durumu Tuğçe'den alıyoruz." ifadesini kullandı.

RİZE'DE BİR YENİLİK DAHA BİTMEK ÜZERE

Yakıcı, videosunda, memleketiyle bir kez daha gurur duyduğunu, yeşil ile mavinin buluştuğu Rize'de bir yeniliğin daha bitmek üzere olduğunu belirtti.

Rize-Artvin Havalimanı'nda devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldı ViDEO

HER TÜRLÜ UÇAK İNEBİLECEK

Deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının yapımının bitmek üzere olduğuna dikkati çeken Yakıcı, şunları kaydetti:

"Üstelik bu dolgu sahası 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde 10 katlı binaya eş değer yükseklikte güçlü bir dolgu sahası. Bittiği zaman dünyadaki her türlü uçağın inebileceği nitelikte bir pist olacak. Sadece ülkemizin değil, dünyada bu anlamda ve sektörde de en önemli yatırımlardan birisi. Gurur duyacağımız bir yatırım.

TÜRÜNDE EN ÖNEMLİ HAVALİMANLARINDAN BİRİ OLACAK

Denize dolgu anlamında, dünyada türünde en önemli havalimanlarından birisi olacak. Sahip olması gereken teknik ve gelişmiş her türlü sistemin var olduğu bir havalimanı olacak. Teşekkürler memleketim. Emeği geçen tüm büyüklerimize çok teşekkür ediyorum."





YAPIM İŞLERİ YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, projede yüzde 82 genel ilerleme sağlandı.

Projede yapım işlerinin yıl sonunda tamamlanması, ardından havalimanının sertifikasyon ve uluslararası uçuş ağına eklenmesiyle ilgili süreçlerin başlatılması planlanıyor.