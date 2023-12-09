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Rize-Artvin Havalimanını 11 ayda 946 bin 698 yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanını 11 ayda 946 bin 698 yolcu kullandı Bölgede büyük bir konfor sağlayan havalimanını 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında 82 bin 895 kişi, 2023’ün ilk 11 ayında 946 bin 698 yolcu kullandı.