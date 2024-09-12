Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 110 bine yakın yolcu kullandı Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 109 bin 894 yolcu kullandı.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

DHMİ verilerine göre, ağustosta yurt içi 635, yurt dışı 38 olmak üzere 673 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 109 bin 894 yolcu yararlandı.

979 TON BAGAJ VE KARGO TAŞINDI

Havalimanından bu dönemde 979 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşındı.

8 AYDA 754 BİN YOLCU

Ocak-Ağustos 2024 dönemindeki yolcu trafiği 754 bin 102, uçak trafiği 5 bin 73, yük trafiği ise 5 bin 909 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)