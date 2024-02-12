Rize-Artvin Havalimanı'nı ocak ayında 85 bini aşkın yolcu kullandı Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, ocak ayında 85 bin 794 yolcu kullandı.

AA

Türkiye, son 20 yılda ulaşım alanında sayısız esere imza attı.

Bunlardan en önemlilerinden biri ise Rize-Artvin Havalimanı oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'na ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

85 bin 794 yolcu yararlandı

DHMİ verilerine göre, ocak ayı içerisinde yurt içi 603, yurt dışı 13 olmak üzere toplam 616 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 85 bin 794 yolcu yararlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan bu dönemde 628 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşıması yapıldı.

Yüzde 20 artış

DHMİ, geçen yılın aynı dönemine göre, taşınan yolcu sayısının yüzde 20 arttığını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)