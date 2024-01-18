Rize-Artvin Havalimanı'nın 2023 raporu: 1 milyon 22 bin 860 yolcu kullandı Doğu Karadeniz'in en önemli ulaşım noktalarından biri haline gelen Rize-Artvin Havalimanı, 2023 yılında iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 22 bin 860 yolcuya hizmet verdi.

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İHA

Türkiye, son 20 yılda ulaşım alanında sayısız esere imza attı.

Bunlardan en önemlilerinden biri ise Rize-Artvin Havalimanı oldu.

Doğu Karadeniz'de, doğa turizmi, yerel halkın ulaşımı ve Gürcistan sınırına yakınlığı bakımından önemli bir proje olan Rize-Artvin Havalimanı, 14 Mayıs'ta hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla açılan Rize-Artvin Havalimanı, konforlu hizmetine devam ediyor.

Yeni yıla girdiğimiz bu günlerde havaalanının 2023 verileri açıklandı.

2023'te 1 milyon 22 bin 860 yolcu kullandı

Buna göre Rize-Artvin Havalimanı, 2023 yılında iç hatlarda 1 milyon 15 bin 277, dış hatlarda ise 7 bin 583 kişi ile toplamda 1 milyon 22 bin 860 kişiye hizmet verdi.

Yen son bir yılda iç hatlarda 7 bin 356 uçak iniş kalkış yaparken, dış hatlarda 108 uçak iniş-kalkış yaparak toplamda 7 bin 464 uçuş gerçekleştirildi.

3 milyon metrekare alanda kuruldu

3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor.

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Mimaride yöresel detaylar

Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında, yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binasının yanı sıra çay bardağı formundan esinlenilerek 36 metre yüksekliğinde kule inşa edildi.

Gövdesi aydınlatılan kule, bölgenin silüetine de canlılık katıyor.

Teknik ve yapım özellikleriyle kendi alanında dünyanın sayılı örnekleri arasında yerini alan Rize-Artvin Havalimanı, yaklaşık 19 futbol sahası büyüklüğünde, bir başka deyişle 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip.

Türkiye'nin ikinci denize dolgu havalimanı

Havalimanının 49 bin metrekaresi, Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirildi.

Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa yolculuğunu, bölgedeki tarihi ve etkileriyle anlatmak üzere Çay Müzesi'ne ve sanatsal objelere yer verilen havalimanında, 448 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)