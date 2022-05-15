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    Rize-Artvin Havalimanı'nın ilk gün verileri

    Rize-Artvin Havalimanı'nın ilk gün verileri

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dün açılan Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk günde 2 bin 52 kişinin kullandığını duyurdu.
    • 15.05.2022 - 19:44
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 20:30
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    Türkiye dün son kazamımına kavuştu.

    Ülkede son büyük eser Rize'ye kazandırıldı.

    Türkiye'nin denize dolguyla yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla dün gerçekleştirildi.

    Büyük bir coşkuyla hizmede giren havaalanını ilk dakikalardan itibaren yoğunluğa sahne oldu.

    50 uçak iniş-kalkış yaptı

    Açılıştan dolayı yoğunluğun yaşandığı havalimanına ilk gün 15'i ticari olmak üzere 50 uçak iniş-kalkış yaptı.

    Rize-Artvin Havalimanı nın ilk gün verileri #1

    2 bin 52 yolcu kullandı

    Havaalanında hizmet verilen yolcu sayısı ise 2 bin 52 olarak gerçekleşti.

    Öte yandan, havalimanına ilk inişi, THY'ye ait TK2538 uçuş koduyla Airbus A330 tipi "Rize-Artvin" isimli uçak gerçekleştirdi.

    AA'nın aktardığı bilgilere göre iniş kodundaki 2538 rakamının açılımının 2 şehir, Rize'nin plaka kodu "53" ile Artvin'in plaka kodu "8" şeklinde olduğu belirtildi.

    Rize-Artvin Havalimanı nın ilk gün verileri #2

    Rize-Artvin Havalimanı nın ilk gün verileri #3

    Rize-Artvin Havalimanı nın ilk gün verileri #4

    Rize-Artvin Havalimanı nın ilk gün verileri #5


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