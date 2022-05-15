Rize-Artvin Havalimanı'nın ilk gün verileri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dün açılan Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk günde 2 bin 52 kişinin kullandığını duyurdu.

Türkiye dün son kazamımına kavuştu.

Ülkede son büyük eser Rize'ye kazandırıldı.

Türkiye'nin denize dolguyla yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla dün gerçekleştirildi.

Büyük bir coşkuyla hizmede giren havaalanını ilk dakikalardan itibaren yoğunluğa sahne oldu.

50 uçak iniş-kalkış yaptı

Açılıştan dolayı yoğunluğun yaşandığı havalimanına ilk gün 15'i ticari olmak üzere 50 uçak iniş-kalkış yaptı.

2 bin 52 yolcu kullandı

Havaalanında hizmet verilen yolcu sayısı ise 2 bin 52 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, havalimanına ilk inişi, THY'ye ait TK2538 uçuş koduyla Airbus A330 tipi "Rize-Artvin" isimli uçak gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı bilgilere göre iniş kodundaki 2538 rakamının açılımının 2 şehir, Rize'nin plaka kodu "53" ile Artvin'in plaka kodu "8" şeklinde olduğu belirtildi.