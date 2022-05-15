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- Rize-Artvin Havalimanı'nın ilk gün verileri
Rize-Artvin Havalimanı'nın ilk gün verileri
- 15.05.2022 - 19:44
- Güncelleme : 15.05.2022 - 20:30
Türkiye dün son kazamımına kavuştu.
Ülkede son büyük eser Rize'ye kazandırıldı.
Türkiye'nin denize dolguyla yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla dün gerçekleştirildi.
Büyük bir coşkuyla hizmede giren havaalanını ilk dakikalardan itibaren yoğunluğa sahne oldu.
50 uçak iniş-kalkış yaptı
Açılıştan dolayı yoğunluğun yaşandığı havalimanına ilk gün 15'i ticari olmak üzere 50 uçak iniş-kalkış yaptı.
2 bin 52 yolcu kullandı
Havaalanında hizmet verilen yolcu sayısı ise 2 bin 52 olarak gerçekleşti.
Öte yandan, havalimanına ilk inişi, THY'ye ait TK2538 uçuş koduyla Airbus A330 tipi "Rize-Artvin" isimli uçak gerçekleştirdi.
AA'nın aktardığı bilgilere göre iniş kodundaki 2538 rakamının açılımının 2 şehir, Rize'nin plaka kodu "53" ile Artvin'in plaka kodu "8" şeklinde olduğu belirtildi.