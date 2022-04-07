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    Rize-Artvin Havalimanı'nın pisti ve apronları renkleniyor

    Rizelilerin büyük bir heyecanla beklediği projede, pist ve apronlara çizgiler çekildi.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 12:22
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    Rize-Artvin Havalimanı'nın pisti ve apronları renkleniyor

    3 Nisan 2017 yılında temeli atılan Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

    Deniz dolgusuna yapılan havalimanının yöre mimarili terminal binaları, çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı tamamlandı.

    Sıra pist ve apronların renklendirilmesinde

    Altyapı inşaatında sona gelinen ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan havalimanında şerit saha düzeltmeleri devam ederken, pistin ve apronların çizgileri de çekilmeye başlandı.

    Rize-Artvin Havalimanı'nda önümüzdeki günlerde ise ilk test uçuşları gerçekleşecek.

    Rize-Artvin Havalimanı'nın pisti ve apronları renkleniyor VİDEO

    Rize-Artvin Havalimanı nın pisti ve apronları renkleniyor #1

    Rize-Artvin Havalimanı nın pisti ve apronları renkleniyor #2

    Rize-Artvin Havalimanı nın pisti ve apronları renkleniyor #3


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