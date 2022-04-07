Rize-Artvin Havalimanı'nın pisti ve apronları renkleniyor

Rize-Artvin Havalimanı'nın pisti ve apronları renkleniyor

Rizelilerin büyük bir heyecanla beklediği projede, pist ve apronlara çizgiler çekildi.

3 Nisan 2017 yılında temeli atılan Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Deniz dolgusuna yapılan havalimanının yöre mimarili terminal binaları, çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı tamamlandı.

Sıra pist ve apronların renklendirilmesinde

Altyapı inşaatında sona gelinen ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan havalimanında şerit saha düzeltmeleri devam ederken, pistin ve apronların çizgileri de çekilmeye başlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda önümüzdeki günlerde ise ilk test uçuşları gerçekleşecek.

Rize-Artvin Havalimanı'nın pisti ve apronları renkleniyor VİDEO

