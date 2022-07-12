Rize-Artvin Havalimanı'nın son 1 aylık performansı

Rize-Artvin Havalimanı, son bir ayda 81 bin 243 iç hatlar olmak üzere toplam 81 bin 486 yolcuya ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin 20 yıllık yatırım atılımda en önemli eserlerden biri de Rize'ye kazandırıldı.

3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarisinin özellikleri ile tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta hizmete girdi.

Lokasyonu açısından önemli bir noktada bulunan havalimanı ilk günden itibaren yoğun bir şekilde yolculara hizmet veriyor.

Son bir ayda 81 bin 486 yolcu

İlk gün 2 bin, ilk haftasında 9 binden fazla yolcu misafir eden bu büyük eserin son bir aylık verileri de açıklandı.

Buna göre Rize-Artvin Havalimanı son bir ayda 81 bin 243 iç hatlar olmak üzere toplam 81 bin 486 yolcuyu ağırladı.

İlk dış hat uçuşunu hacı adayları kullandı

Dış hatlar uçuşu ise Kutsal topraklara yapıldı.

Türk Hava Yolları’na ait uçakla hacı adayları, Rize’den doğrudan Cidde’ye uçtu.