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    Rize-Artvin Havalimanı'nın yapım aşamaları

    14 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayan havalimanının, terminal ve kule binalarının yapım sürecine ait görüntüleri paylaşıldı.
    • 18.05.2022 - 11:13
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    Rize-Artvin Havalimanı'nın yapım aşamaları

    Rizeliler geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'na kavuştu.

    İkinci deniz üzerine dolgu havalimanı olan havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

    Yapımlardaki her an kayda alındı

    Türkiye’nin 58’inci havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binaları ile 36 metre yüksekliğinde çay bardağı formundan esinlenilen ve gövdesi aydınlatılan kulenin yapım aşamaları ortaya çıktı.

    "Mühendislik harikası"

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlandırılan görüntüleri, "Bir mühendislik harikası Rize-Artvin Havalimanı" notu ile sosyal medyada paylaştı.

    Etrafı 1453 ağaçla çevrili

    DHA'nın haberine göre Rize-Artvin Havalimanı, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor. 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz’in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi.

    Rize-Artvin Havalimanı nın yapım aşamaları #1

    Rize-Artvin Havalimanı nın yapım aşamaları #2

    Rize-Artvin Havalimanı nın yapım aşamaları #3


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