Rizeli gençler, çalıştayda buluştu! Sorunlar ele alındı 120 öğrencinin katıldığı ve 10 farklı konunun üzerinde durulduğu Rize Gençlik Çalıştayı'nda bir araya gelenler, daha iyi bir Rize için fikirlerini paylaştı.

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Rize, gençleri "Rize Gençlik Çalıştayı'nda" bir araya getirdi...

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde kariyer merkezi destekleriyle Rize Ticaret Borsası'nda düzenlenen çalıştaya 120 öğrenci katılım sağladı.

10 farklı konunun görüşüldüğü ve 120 farklı öğrencinin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu çalıştaya Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz katıldı.

Kampüs hayatına dair değerlendirmelerin yapıldığı programda, öğrenci yurtlarının durumu da görüşüldü.

"Geleceğin Rize'si tüm paydaşlarla planlanmalı"

Vakıf yöneticisi Kadir Ali Çelik'in konuşmalarıyla başlayan etkinlik, protokol konuşmaları ile devam etti.

Konuşma yapan Çelik, "Geleceğin Rize'si, Rize'nin tüm paydaşlarının katkısıyla planlanmalı. Hayal gücünün sınırları sonuna kadar açılmış olan biz gençlerin fikirleri şehrin yöneticilerine muhakkak çok yardımcı olacaktır. Bu bağlamda tüm arkadaşlara başarılar dilerim." dedi.

Rize'yi yaşanılabilir bir şehir yapmak adına gençlerin önemi anlatıldı

Vali Baydaş, Rize'nin genç nüfusunun kentin en büyük zenginliği olduğunu belirterek, gençlerin eğitim, istihdam ve sosyal yaşam alanlarında daha iyi imkanlara kavuşması için çalıştıklarını vurguladı.

Belediye Başkanı Metin ise Rize'yi daha yaşanabilir bir şehir yapmak için gençlerin katılımının önemli olduğunu dile getirdi.

Rektör Yılmaz, gençlerin Rize'nin geleceği için üretken fikirler geliştirmesinin kent için önemli olduğunu kaydetti.

Öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi

"Daha iyi bir Rize daha iyi bir üniversite" için bir araya gelen öğrenciler, yapılan programın mutluluk verici ve değerli hissettirdiğini dile getirdi.

Rize Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen etkinlik, toplu fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.