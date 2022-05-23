Petrol
111.12
1.03%
Euro
16.8646
0.38%
Dolar
15.8217
-0.32%
Altın
947.67
0.54%
Borsa
2357
-0.65%
Bitcoin
482.853
-0.21%
BTXN Coin
13.64
0.51%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Rize Günleri'nde uzaya çay gönderilecek

    Bir ilke imza atmak isteyen Rizeliler, uzaya helyumlu balonla çay gönderme denemesi gerçekleştirecek.
    • 23.05.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 14:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize Günleri'nde uzaya çay gönderilecek

    İstanbul'da, Rize Dernekler Federasyonu tarafından 12'ncisi düzenlenecek olan Rize Günleri'nde sıra dışı bir deneme yapılacak.

    25-29 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı'da gerçekleşecek olan etkinlikte, başta çay olmak üzere, Rize'nin doğal güzellikleri ve vizyon yatırımları tanıtılacak.

    Uzaya çay gönderilecek

    DHA'nın aktarımına göre, etkinlikler kapsamında ise, uzaya çay gönderme denemesi gerçekleştirilecek.

    Platforma yerleştirilen çay paketleri, 2 metre çapındaki helyum dolu balonla üzerinde GPS cihazı takılarak uzaya doğru gönderilecek.

    Rize Günleri nde uzaya çay gönderilecek #1

    Cihazla, düştüğü alan belirlenecek

    Gökyüzüne doğru çıktıktan sonra stratosfer tabakasında patlaması beklenen balona bağlı platform, çaylarla birlikte paraşütle tekrar yeryüzüne inecek. Çay dolu platformun nereye düşeceği ise cihazla takip edilecek.

    "Küçük bir Rize'yi, İstanbul'a taşımış olacağız"

    RİDEF Genel Başkanı Hasan Başça, "Rize’yi görmeyenler, Rize’de doğmayanlar, İstanbul’da doğmuş büyümüş Rize’nin tarihini, coğrafyasını bilmeyen tanımayan insanlar var. Onlara Rize‘yi tanıtmak istiyoruz. Küçük bir Rize’yi İstanbul’a taşımış olacağız." dedi.

    Rize Günleri nde uzaya çay gönderilecek #2

    Rize Günleri nde uzaya çay gönderilecek #3

    Rize Günleri nde uzaya çay gönderilecek #4

    Rize Günleri nde uzaya çay gönderilecek #5


    İlginizi Çekebilir

    Trabzon’daki kaçak yapıların yıkımına tepki
    Emlak

    Trabzon’daki kaçak yapıların yıkımına tepki

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Edirne'deki ayçiçeği tarlalarında görülen köse hastalığı, endişeye neden oldu
    3. Sayfa

    Edirne'deki ayçiçeği tarlalarında görülen köse hastalığı, endişeye neden oldu

    Görüş Bildir