Rize Günleri'nde uzaya çay gönderilecek

Bir ilke imza atmak isteyen Rizeliler, uzaya helyumlu balonla çay gönderme denemesi gerçekleştirecek.

İstanbul'da, Rize Dernekler Federasyonu tarafından 12'ncisi düzenlenecek olan Rize Günleri'nde sıra dışı bir deneme yapılacak.

25-29 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı'da gerçekleşecek olan etkinlikte, başta çay olmak üzere, Rize'nin doğal güzellikleri ve vizyon yatırımları tanıtılacak.

Uzaya çay gönderilecek

DHA'nın aktarımına göre, etkinlikler kapsamında ise, uzaya çay gönderme denemesi gerçekleştirilecek.

Platforma yerleştirilen çay paketleri, 2 metre çapındaki helyum dolu balonla üzerinde GPS cihazı takılarak uzaya doğru gönderilecek.

Cihazla, düştüğü alan belirlenecek

Gökyüzüne doğru çıktıktan sonra stratosfer tabakasında patlaması beklenen balona bağlı platform, çaylarla birlikte paraşütle tekrar yeryüzüne inecek. Çay dolu platformun nereye düşeceği ise cihazla takip edilecek.

"Küçük bir Rize'yi, İstanbul'a taşımış olacağız"

RİDEF Genel Başkanı Hasan Başça, "Rize’yi görmeyenler, Rize’de doğmayanlar, İstanbul’da doğmuş büyümüş Rize’nin tarihini, coğrafyasını bilmeyen tanımayan insanlar var. Onlara Rize‘yi tanıtmak istiyoruz. Küçük bir Rize’yi İstanbul’a taşımış olacağız." dedi.









