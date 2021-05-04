Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Havalimanı'nın yıl sonunda hazır olacağını duyurarak müjdeyi verdi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, ulaşım alanındaki yatırımlarına devam ediyor.

Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan Rize Havalimanı projesinde çalışmalar da pandemi dönemine rağmen hız kesmeden sürüyor.

Türkiye'nin mega projelerinden bir olan Rize Havalimanı hakkında Rize Valisi Kemal Çeber bugün, Ensonhaber.com'un da yer aldığı basın toplantısında havalimanı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"SADECE BİR HAVALİMANI OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Rize Havalimanı'nın yıl sonunda hazır olacağını belirten Vali Çeber; "Havalimanımızla birlikte ilimizde sosyal, kültürel, ticaret, ekonomi, her alanda birkaç seviye atılım yapmasını bekliyoruz. Havalimanımızı sadece bir havalimanı olarak inşa etmiyoruz. Havalimanımıza paralel diğer yatırımlarımız da devam ediyor.

"ÇAY MÜZESİ YER ALACAK "

Havalimanının içerisinde Çay Müzesi yer alacak. Bizim için bir özelliği de Rize'mizi tanıtacak en önemli figürlerden bir tanesi olacak. Havalimanımızın kulesi çok güzel bir çay bardağı şeklinde olacak. Havalimanımızın giriş katı çay yaprağı şeklinde olacak." ifadelerini kullandı.

Rize Havalimanı yıl sonunda açılacak ViDEO

3 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan Rize Havalimanı, yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması planlanırken altyapı çalışmaları da 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste sahip olacak olan havalimanı için 85 milyon 500 bin ton dolgu kullanıldı

Kulesine çay bardağı şekli verilecek olan havalimanı, bölge sakinlerini de fazlasıyla mutlu ediyor.





