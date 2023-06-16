Rize İl Özel İdaresi Tahpur Yaylası'nı kardan arındırıyor Türkiye'nin en yüksek rakımlı yaylası olan Tahpur Yaylası'nın engebeli yollarında çalışma yapan ekipler, karlı yolları açıyor.

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Doğu Karadeniz bölgesinin doğa güzelliği ile dikkat çeken şehri Rize, her sene yerli ve yabancı turistlerin göz bebeği oluyor.

Yeşilin binbir çeşidi ile göz dolduran Rize'nin en dikkat çeken unsuru ise yaylaları.

Yurdun en yüksek rakımlı yaylası

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yaylası ise Çamlıhemşin ilçesine bağlı Tahpur Yaylası.

3 bin 200 rakımlı yaylada hava koşulları ise genellikle sert geçiyor.

Karlı yollar açılıyor

Rize İl Özel İdaresi, şehrin her bölgesindeki yoğun çalışmalarında hız kesmiyor.

Tahpur Yaylası'nda karla kapanan yollar, Rize İl Özel İdaresi tarafından açılıyor.

Engebeli yollardaki zor çalışma koşullarına rağmen gerçekleştirilen çalışma sonrasında Tahpur Yaylası'nın yolları temizleniyor.

Doğal güzelliği ile büyülüyor

Büyükdere Vadisi’nde yer alan Orta Yayla ve Başköy yaylalarını geçtikten sonra, yol keskin virajlarla Baltaş geçidine çıkıyor.

Tam bu noktada Tahpur Yaylası’nın, Çamlıhemşin’e 61, Çayeli’ne ise 53 kilometre uzaklıkta olduğu biliniyor.

Senoz Vadisi’nde yaşayanlar genellikle Tahpur Yaylası’nı kullanmakta.

Bir diğer yandan kartpostallık görüntüleri ile ziyaretçilerini büyüleyen yayla, yerli ve yabacı turistlerin yanı sıra dağcıların da ilgi odağı.