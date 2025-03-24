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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan iki farklı soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Aynı zamanda, 'terör' soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

RİZE SOKAKLARINDA DOMBRA SESLERİ

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının ardından düzenlenen yürüyüş ve protestolar Rize'de de devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi olan Rize'de yapılan 'İmamoğlu' yürüyüşlerine bir grup genç, sokaklarda 'dombra' çalıp 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atarak karşılık verdi.