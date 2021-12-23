Rize Valiliği, samimi tatil duyurusuyla takdir topladı

Rize Valiliği, şehirdeki hava durumu ve öğrencilerin taleplerini dinleyerek cuma günü eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu. Valiliğin hesabından yapılan samimi açıklama ise dikkat çekti.

Tüm yurdu etkisi altına almaya başlayan kar yağışı Rize'de de etkili oldu.

Kar yağışı şehri etkisi altına alırken, bölgede yaşayan öğrenciler de 'Okullar tatil olacak mı?' diye sormaya başladı.

Öğrencilerin bu talebi üzerine Rize Valiliği, Twitter hesabından oldukça samimi bir açıklama yaptı.

VALİLİK, ÖĞRENCİLERİN TALEBİNİ GÖRMEZDEN GELMEDİ

Bilindiği üzere Rize Valiliği, 2 yıl önce de yaklaşık 3 bin 500 öğrenci ile yazışarak okul tatili için karar almıştı.

Valilik hesabından yapılan paylaşımlarda samimiyet ve sevgi dolu üslup dikkat çekerken, öğrencilerin talepleri göz önünde bulunduruldu.

ÇEŞİTLİ ESPRİLER YAPILDI

Öğrencilerin mazaretlerini esprili bir şekilde paylaşan valilik, tatil duyurusunu yaptı.

Öte yandan Rize Valiliği'nin şehirde okuyan öğrencilere yönelik tavrı sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından takdir topladı.

Valiliğin öğrencilere yönelik aldığı karar çeşitli esprileri de beraberinde getirdi.