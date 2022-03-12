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    Rize Valiliği'nden havaalanı paylaşımı

    Rize Valiliği'nin Twitter hesabından, inşasında sona ayaklaşılan Rİze-Artvin Havaalanı'na ilişkin eğlenceli bir video yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 17:30
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    Rize Valiliği'nden havaalanı paylaşımı

    Rize-Artvin Havalimanı’nı için geri sayım devam ediyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı’nda sona gelindi.

    Tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilmiş 2'nci havalimanı olacak havaalanını bölge halkı da heyecanla bekliyor.

    İSTANBUL-RİZE UÇUŞU SİMÜLE EDİLDİ

    Rize Valiliği çalışmalar hakkında sık sık yaptığı bilgilendirmelere bir yenisini daha ekledi.

    Valilikten, İstanbul'dan kalkan bir uçağın yeni havaalanına gelişinin simüle edildiği eğlenceli bir video paylaşıldı.

    Rize Valiliği'nden havaalanı paylaşımı VİDEO

    ÖZELLİKLERİ SIRALANDI

    Ayrıca bir başka paylaşımda da havaalanının özellikleri hatırlatılırken, "Heyecanla beklediğimiz Rize- Artvin Havalimanında artık sona gelindi. Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklık, 3 milyon yolcu kapasitesi, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 3 taksi yolu, 2 apron, 47.133 metrekare kapalı alan, giriş takı "çay yaprağı" ve kulesi "çay bardağı"" ifadeleri kullanıldı."

    Rize Valiliği nden havaalanı paylaşımı #1

    Rize Valiliği nden havaalanı paylaşımı #2

    Rize Valiliği nden havaalanı paylaşımı #3


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