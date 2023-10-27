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Yurdun birçok noktasında Cumhuriyet'in 100. yılının heyecanı hakim.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, hazırlıklar yapılmaya devam ediyor.

Heyecana en fazla ortak olanlar ise hiç şüphesiz çocuklar.

İlkokul öğrencisinden Vali Baydaş'a tebrik kartı

Bunun en güzel örneklerinden biri de Rize’de yaşandı.

Ömer Hallaç İşitme Engelliler Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Samet Babar, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş’a tebrik kartı gönderdi.

Cumhuriyetin 100. yılı resepsiyon davetiyesine dönüştürüldü

Vali Baydaş da küçük Samet’i, ailesini ve öğretmenlerini makamında ağırladı.

Burada kendileriyle sohbet eden Baydaş, ardından Samet’in gönderdiği tebrik kartının Cumhuriyetin 100. yılı resepsiyon davetiyesine dönüştürülmüş halini kendisine hediye etti.

"Cumhuriyet resepsiyon davetini Samet’in hazırladığı davetiye ile yapacağız"

Vali Baydaş yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Bundan yaklaşık 2 hafta önce Samet bana Cumhuriyet Bayramı tebrik kartı göndererek ‘Vali İhsan Selim amca Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bayramını tebrik ediyorum’ notu eklemişti. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı, bizde her detayı nasıl zenginleştirebiliriz diye uğraşıyoruz. Samet’in gönderdiği bu tebrik kartını çok beğendik ve bu tebrik kartını Cumhuriyetimizin 100. yılı resepsiyon davetiye kartı haline getirdik. Ona da sürpriz yaptık. Biz bu yıl Cumhuriyet resepsiyon davetini Samet’in tasarımını yaptığı davetiye ile yapacağız. Bu özel anı da herkesle paylaşmak istedik. Davetiyelerimizi de bastık, bu vesile ile ilk davetiyeyi de Samet’e vermiş oluyorum.