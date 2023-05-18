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Ensonhaber.com YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programı birbirinden değerli konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

İlker Koç son programında Rize Valisi Kemal Çeber'i konu etti.

Vali Çeber gündemi değerlendirirken Türkiye'nin 6 Şubat'ta atlattığı tarihi deprem felaketinden sonra Rize'nin bölgeye yardımları ve devam eden çalışmalara değindi.

Çeber, çay üreticilerinin dahil olacağı Filizlenen Çaylar Yuvanız Olsun projesini anlattı.

Bu projeyle Rize başta olmak üzere tüm çay üreticilerini kapsayacak şekilde çay üreticilerinin sezon boyunca bağışladıkları miktar karşılığında deprem bölgesinde kalıcı konutlar inşa edilecek.

Proje kapsamında sezon sonunda TOKİ ile bir protokol yapılacağını belirten Çeber şöyle konuştu:

"Yeni bir kampanyamız var. Çok taze. 2 ay önce başladık. Salı günü lansmanını yaptık. Filizlenen Çaylar Yuvanız Olsun. Tüm çay müstahsillerini, tüm çay bölgesini içine alacak şekilde afet bölgesinde kalıcı konutlar yapmaya dönük bür kampanya başlatıyoruz. Yani özetle çay üreticilerimiz çaylarını toplandıktan sonra çaylarıyla çay alım yerlerine gelecekler.



Bizim çay alım yerlerinde eksperlerimiz vardır. Çay üreticileri onlara bugün ben 600 kilo çay getirdik, bunun 50, 60, 10 kilosu... Ne kadar vermek istiyorlarsa sistem üzerinde bunun karşılığı olan kaynağı valiliğin başlattığı kampanyaya bağışlayacaklar. Sezon boyunca bu çalışmayı sürdüreceğiz.



Sürgün dönemi sonunda TOKİ ile bir protokol yapacağız ve belirlediğimiz yerde topladığımız meblağ karşılığı kadar konut yapacağız.



O konutların olduğu sokağın adı da çay sokağı olacak. Tasarımımız odur ki buradaki apartmana da buranın ilçelerinin ismini vereceğiz. Buradan motifler olacak. Buranın sıcaklığını oradaki depremzedeler yıllarca hissedecek."