Euro
15.08
0.71%
Dolar
13.37
0.41%
Altın
777.21
0.86%
Borsa
2027
1.21%
Bitcoin
516.972
2.56%
BTXN Coin
32.23
3.80%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C
    Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanı için tarih verdi

    Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanı için tarih verdi

    Ensonhaber'e konuşan Rize Valisi, Rize-Artvin Havalimanı'nın nisan ayından itibaren hizmete açılabileceğini duyurdu.
    • Özel Haber
    • 01.02.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 14:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru yaklaşıldı.

    Bölgede, havalimanı projesinin ne zaman tamamlanacağı konusunda meraklı bir bekleyiş var.

    RİZE VALİSİ'NDEN SON DAKİKA

    Rize Valisi Kemal Çeber, Ensonhaber'e yaptığı açıklamada havalimanının açılışı için tarih verdi.

    Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanı için tarih verdi VİDEO

    HEDEFİMİZ NİSAN AYINDA AÇILIŞ

    Vali Kemal Çeber, "Sizin aracılığınızla bu müjdeyi verebiliriz. Biz bu sene nisan ayından itibaren hemşehrilerimizi, Rize-Artvin Havalimanı'na indirmeyi planlıyoruz. Nisan olmazsa mayıs olur.. İlk çay olmazsa ikinci çay olur.. Hedefimiz açılışı nisan ayında yapmak.." dedi.

    Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanı için tarih verdi #1

    TÜRKİYE'NİN DENİZ ÜZERİNE YAPILAN İKİNCİ HAVALİMANI

    Rize merkeze 34, Hopa ilçe merkezine 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'nın Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacak.

    Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanı için tarih verdi #2


    Görüş Bildir