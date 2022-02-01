Ensonhaber'e konuşan Rize Valisi, Rize-Artvin Havalimanı'nın nisan ayından itibaren hizmete açılabileceğini duyurdu.

Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru yaklaşıldı.

Bölgede, havalimanı projesinin ne zaman tamamlanacağı konusunda meraklı bir bekleyiş var.

RİZE VALİSİ'NDEN SON DAKİKA

Rize Valisi Kemal Çeber, Ensonhaber'e yaptığı açıklamada havalimanının açılışı için tarih verdi.

Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanı için tarih verdi VİDEO

HEDEFİMİZ NİSAN AYINDA AÇILIŞ

Vali Kemal Çeber, "Sizin aracılığınızla bu müjdeyi verebiliriz. Biz bu sene nisan ayından itibaren hemşehrilerimizi, Rize-Artvin Havalimanı'na indirmeyi planlıyoruz. Nisan olmazsa mayıs olur.. İlk çay olmazsa ikinci çay olur.. Hedefimiz açılışı nisan ayında yapmak.." dedi.

TÜRKİYE'NİN DENİZ ÜZERİNE YAPILAN İKİNCİ HAVALİMANI

Rize merkeze 34, Hopa ilçe merkezine 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'nın Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacak.