Rize Valisi Kemal Çeber: Kaçak yapılara af yok

Rize’nin doğal güzelliğinin en büyük tehdidi olan kaçak yapılara karşı amansız bir mücadele veriliyor.

Dere yataklarına yapılan evler, Rize’nin doğal güzelliğini tehdit eden kaçak yapılar ve Rize’de çay işçisi olarak çalışan Afgan göçmenler..

Rize Valisi Kemal Çeber, Ensonhaber’e özel açıklamalarda bulundu.



Bilindiği üzere; imar barışı sürecinin ardından Rize’nin güzel yaylalarında ve köylerinde kaçak yapılar hızla yükselmeye başladı.

Kısa süre içerisinde yapılabilen kaçak yayla evlerine karşı amansız bir mücadele var.

KAÇAK YAPILARA AF YOK

Rize Valisi Kemal Çeber’e konuyu sorduğumda tavrı oldukça netti.



Kaçak yapıların tek tek tespit edildiğini ve yıkım işlemlerinin yapıldığını belirten Vali Çeber, “Kesinlikle af yok. Şu an yıkımlar devam ediyor. Bundan sonra da kaçak yapıların hepsini yıkacağız.” dedi.

DERE YATAKLARINA YAPILAN EVLER

Rize’nin bir başka sorunu ise dere yataklarına yapılan evler.

Sel felaketleri yaşandığında can kayıplarına neden olan bu evlerle ilgili yapılan çalışmaların detaylarını anlattı Vali Çeber.

Rize genelinde yapılan detaylı çalışmaların ardından dere yatağına yapılan ev sayısı oldukça ciddi.

Dere yatağına yapılan evlerin sayısı 655 olarak belirlendi.

Bu evlerin hepsi boşaltılacak ve insanlar güvenli bölgelerde yapılacak evlere taşınacak.

Bu konuya çok önem verdiklerini belirten Rize Valisi Kemal Çeber, dere yataklarına yapılan evlerle ilgili yapılan çalışmanın ardından heyelan riski en yüksek yapılar için de benzer bir çalışmanın başlatılacağını söyledi.

ÇAY İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞAN AFGAN GÖÇMENLER

Taliban etkisiyle ülkelerinden kaçıp Türkiye’ye gelen Afganlar, Rize’de çay işçisi olarak çalışmaya başladı.

Afgan göçmenlern bölgeye gelmesi, çay işçiliğinde ücret dengesini oldukça değiştirdi.

GÜRCÜ İŞÇİ 400 LİRA, AFGAN İŞÇİ 150 LİRA

Gürcistan’dan gelen işçiler günlük 300 ile 400 lira arasındaki fiyatlar karşılığında çalışıyordu.

Afgan göçmenler ise günlük 150 liraya çalışıyor. Bu yüzden de tercih sebebi olmaya başladılar.

Peki izinsiz olarak kente gelen Afgan göçmenlerle ilgili bir çalışma var mı?

Rize Valisi Kemal Çeber, kentteki Afgan göçmenlerle ilgili çalışmaları yakından takip ediyor.

Vali Çeber, kente gelen Afgan göçmenlerin tamamının kontrol altına alınması için çalışma yapıldığını söyledi.



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