Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
360.012
-1.15%
BTXN Coin
7.44
-2.23%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

    Rize Valisi olarak görev yapan Kemal Çeber, İhlas Haber Ajansı'nın kentteki muhabire Hasan Fehmi Demir'e, Ezginur Balci'yı istedi.
    • 16.07.2022 - 14:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

    Rize Valisi olarak görev yapan Kemal Çeber, bir ailenin mutlu gününe ortak oldu.

    Kemal Çeber, İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) görev yapan muhabire kız istemek için erkek tarafı oldu.

    Muhabire kız istedi

    Gelin adayının Portakallık Mahallesi'ndeki evine gelen Vali Çeber, dünürcü olarak  kentte görev yapan muhabir Hasan Fehmi Demir'e, Ezginur Balci'yı istedi.

    Yüzükler takıldı

    Balci ailesi büyüklerinin uygun görüş belirtmesi üzerine Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber, genç çiftin söz yüzüklerini taktı.

    "Mutluluklar diliyorum"

    AA'nın haberine göre; Vali Çeber, aile kurumunun toplumun en önemli yapı taşı olduğunu belirterek, "Bu iki güzel ailenin, iki güzel evladı, güzel bir yola çıkacaklar. Mutluluklar diliyorum." dedi.

    Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi #1

    Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi #2

    Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi #3

    Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi #4

    Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi #5

    Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi #6


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    İstanbul'da hakkında arama kararı olan 2 DHKP/C'li tutuklandı
    3. Sayfa

    İstanbul'da hakkında arama kararı olan 2 DHKP/C'li tutuklandı

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un kriz yaratan politikası istifa getirebilir
    Dünya

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un kriz yaratan politikası istifa getirebilir

    Görüş Bildir