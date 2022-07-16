Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

Rize Valisi olarak görev yapan Kemal Çeber, İhlas Haber Ajansı'nın kentteki muhabire Hasan Fehmi Demir'e, Ezginur Balci'yı istedi.

Rize Valisi olarak görev yapan Kemal Çeber, bir ailenin mutlu gününe ortak oldu.

Kemal Çeber, İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) görev yapan muhabire kız istemek için erkek tarafı oldu.

Muhabire kız istedi

Gelin adayının Portakallık Mahallesi'ndeki evine gelen Vali Çeber, dünürcü olarak kentte görev yapan muhabir Hasan Fehmi Demir'e, Ezginur Balci'yı istedi.

Yüzükler takıldı

Balci ailesi büyüklerinin uygun görüş belirtmesi üzerine Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber, genç çiftin söz yüzüklerini taktı.

"Mutluluklar diliyorum"

AA'nın haberine göre; Vali Çeber, aile kurumunun toplumun en önemli yapı taşı olduğunu belirterek, "Bu iki güzel ailenin, iki güzel evladı, güzel bir yola çıkacaklar. Mutluluklar diliyorum." dedi.