Rize Valisi Kemal Çeber: Yakın zamanda havalimanımızı hizmete sunacağız

Yapımı neredeyse sona gelinen Rize-Artvin Havalimanı'nı ziyaret eden Vali Çeber, heyecanla beklenilen havalimanının yakın zamanda hizmete sunulacağını söyledi.

Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda neredeyse sona gelindi.

Rize Valisi Kemal Çever yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanını yakın zamanda hizmete sunacaklarını söyledi.

Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Vali Çeber, yetkililerden de bilgi aldı.

"HAVALİMANIMINZIN DIŞINDA RİZE MİMARİSİNİ GÖRMEKTEYİZ"

Çeber, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Rize ve ülke için gurur ve heyecan kaynağı olan havalimanı için şu ifadeleri kullandı:

"İlimizin ekonomisi ve turizmine önemli katkısı olacak havalimanımızın dışında tamamen Rize mimarisini görmekteyiz. Yine terminal binamızın içini gezdiğimizde taş ve ahşabın kullanıldığını görmekteyiz.





"YAKIN ZAMANDA HEMŞEHRİLERİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Aynı zamanda çay müzesi ve çaya dair alanları görmekteyiz. İnşallah yakın bir zamanda havalimanımızı açıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız."

RİZE MERKEZE 34 HOPA MERKEZE 54 KİLOMETRE

Rize merkeze 34, Hopa ilçe merkezine 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye'nin ve Avrupa'nın Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacak.

HAVALİMANI PİSTİ 3 BİN METREYE 45 METRE

Uluslararası konvansiyonel boyutta yapılacak havalimanının, 3 bin metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı yolu ile 300 metreye 120 metre ve 120 metreye 120 metre uzunluğunda iki apronu bulunacak.

İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanında, yaklaşmalarla birlikte 4 bin 500 metrelik alanda denize paralel olarak doğu batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları yer alacak.

TURİZMİN CANLANMASI BEKLENİYOR

Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımı ile Rize, Artvin ve Doğu Karadeniz yaylalarına, başta İstanbul ve Ankara'dan olmak üzere hava yolu ile hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım sağlanarak yurt içi ve dışı turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.