Rize Valisi Kemal Çeber'den Şuayip Birinci’ye ziyaret

Rize Valisi Kemal Çeber, Ankara'da Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’yi ziyaret ederek Rize’deki sağlık yatırımlarıyla ilgili istişarede bulundu.

Rize Valisi Kemal Çeber ildeki yatırım ve projelerin takibi için Ankara’da.

Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile birlikte Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’yi ziyaret etti.

Birinci ile bir araya gelen Vali Kemal Çeber, başta Rize Şehir Hastanesi olmak üzere Rize’deki sağlık yatırımları ve sağlık hizmetleri hakkında görüşmelerde bulundu.

Rize Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar değerlendirildi

Ziyarette, özellikle sağlık alanında ilimizi bir üst çıtaya yükseltecek olan Rize Şehir Hastanesindeki çalışmaların son durumu değerlendirildi.

Türkiye, sağlık alanında cumhuriyet tarihinin en köklü dönüşümünü yaşarken Rize’nin de bu yatırımlardan en üst düzeyde yararlanması için yapılacak çalışmalar istişare edildi.

"Yatırımlarımızı değerlendirdik"

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunun Vali Çeber, “Ülkemiz dünya arenasında sağlıkta zirveye koşarken, ilimiz de bu yatırımlardan payını almakta ve her alanda olduğu gibi sağlık alanında da cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımları ilimize kazandırılmaktadır.

Bugün Sağlık Bakan Yardımcımız aynı zamanda hemşerimiz Şuayip Birinci beyle, ilimizin mega projelerinden şehir hastanemiz ve diğer sağlık yatırımlarımızı değerlendirdik.

Son derece verimli bir toplantı oldu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanımız ve bakan yardımcılarımız da projeleri yakinen takip etmekte.

Türkiye yüzyılına girdiğimiz 2023 yılında, ilimizin projelerini hem yerinden hem de Ankara’dan takip ederek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.