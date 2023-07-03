Rize ziyaretçi akınına uğradı! Ayder Yaylası'nı 100 bin kişi ziyaret etti Kentin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası’nı Kurban Bayramı tatili boyunca yerli ve yabancı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Yurt dışından Rize’ye ilk tarifeli uçak seferi Umman’dan yapıldı.

İHA

Kurban Bayramı'nda tatili fırsat bilen vatandaşlar tatil noktası arayışına girdi.

Bu yıl bayram tatili için yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Rize oldu.

Turistler, eşsiz doğasının olduğu Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ve turizm cenneti Ayder Yaylası’nı tercih etti.

100 bin kişi ziyaret etti

Bayram tatili için bölgeye gelen turist araçları, yaylanın gidiş ve dönüş yollarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaylayı ziyaret eden vatandaşlar güneşli havanın eşliğinde çimlerde dinlendi. Yaylayı bayram tatili boyunca yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği belirlendi.

"Günlük ortalama 25 bin ziyaretçi ağırladı"

Ayder Yaylası'nda bayramın yoğun geçtiğini ifade eden Zeynep Haşimoğlu, şunları söyledi:

Ayder Yaylası güzel bir bayram sezonu geçirdi. Yoğun bir talep aldı. Günlük ortalama 25 bin ziyaretçi ağırladı. Güzel bir bayram tatiliydi.



Gelen herkes umarım Karadeniz bölgesindeki Ayder Yaylası'nı beğenmiştir. Hizmetlerden memnun kalmışlardır. Yurt dışı uçuşlarının başlaması bizim için çok sevindirici. İlk uçuş Umman’dan başladı. Umarım diğer ülkelerden uçuşlar da başlar.

"Rize’ye ilk tarifeli uçak seferi Umman’dan yapıldı"

Ayder Yaylası'nı bu yıl yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği belirten Fatih Kızıltan, şu şekilde konuştu: