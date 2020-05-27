Rize'de 10 çay üreticisinde koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen yaklaşık 7 bin üreticiden koronavirüs testi pozitif çıkanların tedavilerine başlandı.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor.

Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak Rize’ye gelen üreticilere, bahçeye girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde koronavirüs testi yapılmaya başlandı.

81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü İl Pandemi Kurulu’nca oluşturulan ekipler de başlattığı numune alma çalışmalarını sürdürüyor.

NUMUNELER ANKARA'YA GÖNDERİLİYOR

3'erli gruplar halinde dolaşan 110 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, il dışından gelen üreticiler ile birlikte başka şehirden gelen çay işçilerinden numune alıyor. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderiliyor.

10 VAKA BELİRLENDİ

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelenlere uygulanan test çalışmalarının sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Vali Çeber, "Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var." dedi.

TEDAVİ VE FİLYASYON SÜRECİ BAŞLADI

Özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen üreticilerden koronavirüs tespit edilen 10 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedavileri süren hastaların temasta olabileceği aile fertleri de İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince filyasyon taramasına alındı.

Maske, eldiven ve koruyucu gözlük takıp, koruyucu kıyafetler giyen ekipler, sahada vakaların olası temasta bulunduğu kişileri tek tek tespit etmek için çalışma sürdürüyor.