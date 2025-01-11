Rize'de 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA
Rize'de Fener Mahallesi'ndeki yurtta kalan bir grup öğrenci, dışarıdan sipariş ettikleri yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.
6 ÖĞRENCİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Üniversite öğrencilerinde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler gelişmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.
Rize Devlet Hastanesine sevk edilen 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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