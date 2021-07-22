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- Rize'de araç, derede mahsur haldı
Rize'de araç, derede mahsur haldı
Sel suyundaki araç kameraya yansırken, içinde bir kişinin olduğu belirtildi.
- AA & Ensonhaber
- 22.07.2021 - 12:23
- Güncelleme : 22.07.2021 - 12:25
Rize'de geride bıraktığımız günlerde yaşanan sel görüntülerine bir yenisi eklendi.
Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ve yollarda hasar meydana geldi.
DEREDE MAHSUR KALAN ARAÇ
Derelerin taşması sonucu bazı yollar trafiğe kapanırken, bir aracın derede mahsur kaldığı anlar kameraya yansıdı.
Bölgede bulunan vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kamyonet tipi aracın ilerleyemediği görüldü.
"İÇİNDE ADAM VAR"
Sel sularının hızla geldiği anlarda videoyu çeken kişinin, "Şu anda arabanın içinde adam var." dediği duyuluyor.
Öte yandan Rize Valisi Kemal Çeber, önümüzdeki 4 saat boyunca şehirdeki yağışın devam etmesini beklediklerini söyledi.
Rize'de araç derede mahsur haldı ViDEO