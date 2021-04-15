Rize'de aynı aileden 8 kişi koronavirüse yenik düştü

Salgın nedeniyle 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, genetik yapılarının araştırılması ve kendilerine aşı önceliği tanınmasını istedi.

Koronavirüs salgını bir aileden 8 can aldı...

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı.

VİRÜSE YENİK DÜŞTÜLER

Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım’da hayatını kaybetti. Burak Genç’in cenazesi, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

Oğlu Burak Genç’in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, oğlunun defnedildiği kabristanlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

CENAZE VE TAZİYELERDE YAYILDI: 6 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Taziye ve cenazelerde koronavirüse yakalanan aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık’ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık’ta, Aysel Peçe de (46), 21 Şubat'ta hayatını kaybetti. Ahmet Genç (43) de dün aynı hastalıktan hayatını kaybetti. Ahmet Genç, alınan tedbirler eşliğinde toprağa verildi.

Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç’in kardeş oldukları belirtildi. Ölenler arasında Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe de yer alıyor.

"AŞI ÖNCELİĞİ İSTİYORUZ"

Yaklaşık 5,5 ayda 8 kişiyi koronavirüs nedeniyle toprağa veren aile, genetik yapılarının araştırılmasını istedi.

3 kardeşi ile yeğenini toprağa veren Ali Genç, “Vatandaşlar çok dikkatli olsunlar. Bu hastalığın şakası yok. Bizim ailenin canı yandı, kimsenin canı yanmasın. Biz ailenin geri kalanının genetiğinin araştırılmasını istiyoruz. Bizim genlerimizde bir problem var galiba. Bizi grip gibi de alsa götürüyor bu hastalık. Aşımızın yapılmasını istiyoruz. Üç kardeşim, bir yeğenim, bir kayınbiraderim onun oğlu ve 2 baldızımı toprağa verdim.

"GENLERİMİZDE PROBLEM OLABİLİR"



5,5 ayda peş peşe gelen bu ölümler nedeniyle genetiğimizin araştırılmasını bekliyoruz. Devlet bize öncelik versin, çoluk çocuğunuz aşılarını yaptırsın biz de bir rahat edelim. Bu süreci ne olur ciddiye alın konulan kurallara uyun.” dedi.

"8 ACI BİRDEN YAŞADIK"

2 kız kardeşi, ağabeyi, 2 yeğeni ve 3 kayınbiraderini kaybeden Havva Genç ise “8 acıyı birden yaşadık, biz yandık, kimse yanmasın. Dikkat ettiğimizi düşünüyoruz ama genetiğimizde mi bir problem var bilmiyoruz, araştırılsın istiyoruz. Evimiz hemen mezarlıkların üstünde, her gün o mezarlıklara bakarak acımızı tazeliyoruz. Bizim yaşadığımız bu acıyı kimse yaşamasın.” diye konuştu.

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"CANIMIZ YANDI"

Sinan Genç ise “Bizim için son 5,5 ay hiç kolay olmadı. Art arda gelen ölümlerle canımız yandı. Ortada çok ciddi bir hastalık var, bunu herkes dikkate almalı. Biz bu hastalığın gerçekliğini büyük bir acıyla yaşadık kimse yaşamasın.” dedi.