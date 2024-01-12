Rize'de başıboş köpek saldırısı! Bu kez cuma namazına gidenleri hedef aldılar Çayeli ilçesinde cuma namazını kılmak için camiye giden vatandaşlar, hutbe okunduğu esnada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısı camide bulunan vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin yıllardır çözüme ulaşmayan sorunu; sokak köpekleri...

Hemen her gün yurdun dört bir yanında başıboş köpeklerinin saldırıları ortaya çıkıyor.

Kimi zaman ağır yaralanmalara neden olan sahipsiz köpekler, ölüme de yol açıyor.

Sokaklarda güvensizlik hakim gezerken veliler, öğrencilerini okula gönül rahatıyla gönderemez oldu.

Bir saldırı daha

Hemen her gün yurdun bir noktasında başıboş köpekler, vatandaşlara saldırıyor.

Bu kez adres Rize...

Cuma namazında köpek saldırısı

Çayeli ilçesinde vatandaşlar, cuma namazını eda etmek için Çayeli Eski Cami'ne geldi.

Hutbe okunurken saldırdılar

İçeride yer olmadığı için cami avlusunda namaz kılan vatandaşlar, hutbe okunurken bir anda başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

4 köpeğin bir anda vatandaşların arasında kavga tutuşmasıyla panikleyen vatandaşlar, köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı.

Kameralara yansıdı

Köpeklerin kavga ve saldırısı, namaz kılmaya gelen başka bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası kullanıcılar, başıboş köpek sorununun ciddiyetini bir kez daha ifade etti.