Rize'de beyaza bürünen milli parkta görsel şölen

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki köy ve yaylalar, hafta başında etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ve Artvin sınırları içerisinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar'lardaki milli parkın sınırlarında kalan 9 köy ve 33 yaylada, kar kalınlığı bir metrenin üzerine çıktı.

MİLLİ PARK KARLA KAPLANDI

Beyaz örtüsü, orman dokusu, dereleri ve dağ evleriyle büyüleyici görüntülerin olduğu bölge, görsel şölen sunuyor.

Ziyaretçiler, Ayder Yaylası dışında Zil Kale ve Çat Vadisi'ni ziyaret ederek karın tadını çıkarıyor.

2021 YILINDA 818 BİN 269 KİŞİYİ AĞIRLADI

Kaçkar Dağları Milli Park Alanı, 2021 yılında 818 bin 269 kişiyi ağırladı.

Milli parktaki Ayder Yaylası'nın yolu Karayolları ekiplerince sürekli ulaşıma açık tutulurken, Elevit, Amlakit, Palovit, Tirovit, Huser, Samistal, Pokut ve Sal gibi çok sayıda yaylaya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, ziyaretçilerin Çat Vadisi boyunca bölgeyi gezebilmesi için yol açma çalışmaları yürütüyor.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri, Çayeli'nde kardan dolayı kapalı 1, İkizdere'de 8 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.