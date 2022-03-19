Rize'de Çanakkale şehitleri anıldı

Çanakkale şehitlerini anmak üzere Rize Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte Vali Kemal Çeber, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlendi.

Vali Kemal Çeber de, Rize Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen “Çanakkale Şehitlerini Anma” programına katıldı.

Program öncesi düzenlenen çeşitli ikramların sunulduğu kokteylde Şehit yakınları ile bir araya gelerek sohbet eden Vali Çeber, İsmail Kahraman Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa iştirak etti.

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE VURGU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programın açılış konuşmasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız yaptı. Ardından Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

JANDARMADAN ŞİİR DİNLETİSİ

Müzik dinletileri ile devam eden programda Özel Harekat Polisi Bünyamin Aygül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Enes Dağ günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okudu.

"ECDADIMIZ CİHAN TARİHİNDE KAHRAMANLIK DESTANI YAZDI"

Programa katılan Vali Kemal Çeber, “Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor” adlı şiiri okuyarak günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. Vali Çeber, yapmış olduğu konuşmada Çanakkale Zaferinin önemine değinerek, "Çanakkale Zaferi hilali bir daha doğmamak üzere batırmak, bu milleti tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı ecdadımızın verdiği şanlı mücadelenin adıdır. Ecdadımız Çanakkale’de vatana, bayrağa, sancağa el uzatanların elini kırıp attı. Çanakkale’yi geçilmez kıldı. Cihan tarihinde; eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazdı.





"ŞEHİTLİĞİN, GAZİLİĞİN BEDELİ CANLA ÖDENİR"

Hamdolsun; “Çanakkale’yi geçilmez” kılan o yalçın irade; bugün de dimdik ayaktadır. Aynı ruh, İstiklâlden, istikbale giden yollarımızı açmaktadır. Bu vatanı yurt kılabilmek için şehit olan ecdadımızın nesilleri yine bu vatanın ve milletin güvenliği için gözünü kırpmadan canını feda etmektedir.

Unvanların çoğu çalışarak elde edilebilir. Lâkin Şehitlik ve Gazilik, bedeli canla ve kanla ödenen, iman ve cesaretle kazanılan unvanlardır ki, onlara denk başka bir paye ve rütbe mevcut değildir.





"MİLLETİMİZİN NEZDİNDE ŞEHİTLERİN YERİ HER ZAMAN AYRI OLMUŞTUR"

O nedenle Şehitlik ve Gazilik, her iki âlemde de sahibini onurlandıran müstesna mertebelerdir. Milletimizin nezdinde şehitlerimizin yeri her zaman ayrı olmuştur.

Bugün bu programda bizlere bu hissiyatı yaşattı. Bu vesile ile programın hazırlanmasında ve sunulmasında emeği geçen herkesi, özellikle gönüllü gençlerimizi kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi şükranla anıyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

ETKİNLİĞE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Programa Rize Valisi Kemal Çeber’in yanı sıra, Rize Belediye Başkan Vekili Muhittin Aydın Bilsel, Vali Yardımcıları Gülhani Ozan Sarı, Ömer Faruk Duman, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökdüman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu, Kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.