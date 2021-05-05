Rize’de Çay Çarşısı'nın yapımı devam ediyor

Rize’de Çay Çarşısı'nın yapımı devam ediyor

Çay Çarşısı projesi kapsamında 30 metre yüksekliğinde olan ve bittiğinde dünyanın en büyük çay bardağı olacak anıtın çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor.

ENSONHABER / İlyas Efe Ünal

Rize’yi mercek altına aldık; İkizdere’de yapımına başlanan taş ocağı haberinin ardından bugünkü adresimiz, kente turist çekecek yeni proje oldu: Çay Çarşısı.

9 bin 500 metrekarelik alana kurulacak çarşı, kente yeni bir zenginlik getirecek.

Denize sıfır noktaya inşa edilen Çay Çarşısı’nda; sinema salonları, sergi salonları, çay müzesi ve restoranlar yer alacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, özellikle yurt dışından gelen turistlerin bölgeye çekilmesi hedefleniyor.

30 metre yüksekliğinde olan çay bardağı kulesinin yaz aylarında açılması bekleniyor.

Rize Ticaret Borsası tarafından yapılan projenin amaçları şöyle sıralanıyor;

* Rize Çayı bilincinin Türkiye'de ve dünyada yerleşmesi sağlanacak,

* İlimizde üretilen çayın tanıtımı aktif bir şekilde gerçekleştirilecek,

* Kişi başı yıllık çay tüketim miktarının artması sağlanacak,

* Yöresel ürün tanıtım ve satış cazibe merkezi oluşturulacak,

* Yerli ve yabancı turistlere hizmet sağlanacak,

* İlimizde elde edilen turizm gelirleri artırılacak,

* Çay sanayicilerinin pazarlama kapasiteleri geliştirilecek,

* Bölge ekonomisine katkı sağlanarak, yeni istihdam alanları oluşturulacak,

* Bölge insanının güzelce vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanı oluşturulacak,

* Çay faaliyetleri gelişimine sosyo ekonomik katkı sağlanacak,

* Tüketicilerin çay tüketimi konusunda bilinçlenmeleri sağlanacak.

Ensonhaber, Rize’nin İyidere ilçesine yapılacak lojistik liman ve havalimanıyla ilgili de son gelişmeleri size aktaracak. Takipte kalın!

Rize’de Çay Çarşısı'nın yapımı devam ediyor ViDEO

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