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    Rize'de çay çöpünden çıkarılan metan gazı elektriğe dönüştürüldü

    Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kurulan tesiste, çayın çöp liflerinden elde edilen metan gazı ile 0.8 megavatlık elektrik enerjisi ve mangal kömürü elde ediliyor.
    • 29.07.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 12:28
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    Rize'de çay çöpünden çıkarılan metan gazı elektriğe dönüştürüldü

    Rizeliler çok sevikleri çay ile bir ilke imza attı.

    Rize Belediyesi'nce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 12 dönümlük arazide kurulan tesiste, Doğu Karadeniz'de 830 bin dekar alanda yetiştirilen çayın çöp liflerinden metan gazı elde ediliyor.

    Saatte 0.8 megavatlık elektrik enerjisi

    Bu gazla saatte 0,8 megavatlık elektrik enerjisi üretilirken, kalan çöp lifleri karbonla preslenip yılda 2 ton mangal kömürüne dönüşüyor.

    Rize de çay çöpünden çıkarılan metan gazı elektriğe dönüştürüldü #1

    Yılda 30 milyon TL gelir hedefi

    Mangal kömürü üretimi ile ise yılda 30 milyon TL gelir elde edilmesi hedefleniyor.

    Çay çöpünün bir kısmı karbon yapılıp, çıkarılan metan gazı elektrik enerjisine dönüyor

    Tesiste seri üretime geçtiklerini anlatan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "6 aydır fabrikanın içerisindeki deneme üretiminin ardından eksiklerimizi giderdik ve seri üretim yapabilecek hale geldik. Burada çay çöpleri makinelerimizle karbona dönüştürülüyor. Karbondan yine organik ürünler sayesinde mangal kömürü yapıyoruz. Bir taraftan çay çöpünün yüzde 30'unu karbon yapıyor; yüzde 25 civarında çıkan metan gazını da aynı anda elektriğe çeviriyoruz. Böylece saatte 0,8 megavat bir elektrik gücüne ulaşmış oluyoruz. Mangal kömürümüzü; sıfır karbon, doğaya hiçbir zararı olmayan, en güzel ve çevreci mangal kömürü olarak addediyoruz. 6 bin 800 kalori düzeyinde, 5-6 saat mangalda kalabilen bir ürün." dedi.

    Rize de çay çöpünden çıkarılan metan gazı elektriğe dönüştürüldü #2

    "Çay çöpünden ilk kez..."

    Tesisin dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Metin, "Bu bizim için gurur kaynağı. Çay çöpünden mangal kömürü, bu çöpün metan gazından elektrik, çöpün sıvısından da organik gübre ile odun sirkesi elde ediliyor. Başka metalardan, bitki köklerinden yapılan var. Fakat çay çöpünden ilk kez. Bizim atık olarak gördüğümüz bu ürün, sıfır atığa dönüştürülerek ekonomiye ciddi katkı sağlamış oldu. 40-50 kişiye varan bir istihdam yapılacak. Dolaylı olarak da belki de 100-150 kişi.

    Rize'de çay çöpünden çıkarılan metan gazı elektriğe dönüştürüldü VİDEO


    "Güneş panelinden elde edeceğimiz gelir, personel giderini karşılayacak"

    Hatta bu işin pazarlamasını gündeme getirdiğimiz zaman daha yüksek sayıdaki insanları da istihdam etmiş olacağız. Burada yapacağımız elektrik üretiminden ve 4 bin 200 metrekarelik çatımızda yapacağımız güneş paneli ile elde edeceğimiz gelir, personelin giderini karşılayacak." diye konuştu.

    Rize de çay çöpünden çıkarılan metan gazı elektriğe dönüştürüldü #3

    Rize de çay çöpünden çıkarılan metan gazı elektriğe dönüştürüldü #4

    Rize de çay çöpünden çıkarılan metan gazı elektriğe dönüştürüldü #5

    Rize de çay çöpünden çıkarılan metan gazı elektriğe dönüştürüldü #6

    Rize de çay çöpünden çıkarılan metan gazı elektriğe dönüştürüldü #7

    Rize de çay çöpünden çıkarılan metan gazı elektriğe dönüştürüldü #8

    Rize de çay çöpünden çıkarılan metan gazı elektriğe dönüştürüldü #9

    Rize de çay çöpünden çıkarılan metan gazı elektriğe dönüştürüldü #10


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