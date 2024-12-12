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İHA

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopterin düştüğü kazada 6 askerimiz şehit oldu.

Kazada şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun cenazesi, memleketi Rize'ye götürüldü.

Çayeli ilçesinde toprağa verilen şehidin cenaze töreni sırasında tepki çeken bir olay yaşandı.

ŞEHİT CENAZESİ SIRASINDA MÜZİKLİ ANIT AÇILIŞI YAPTILAR

Fındıklı ilçesinde ‘Haklar Sempozyumu' düzenleyen CHP'li Belediye'nin ‘İnsan Hakları Anıtı'nın açılışı yaptığı sırada açtıkları Türk halk müzikleri ve hareketli parçalar, şehidin cenazesine saygısızlık olarak görüldü.

TEPKİLERİN ODAĞI OLDU

Çayeli ilçesinde şehit cenazesi varken, 43 kilometre uzaklıktaki Fındıklı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyenin bu tavrı eleştirilerin odağı oldu.

İlk önce Çayeli'nde şehidin cenaze törenine katılan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, daha sonra açılışa katılmak üzere Fındıklı ilçesine gitti.

"UNUTTUM" DEDİ

Katıldığı programın sonunda şehit için taziyede bulunan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahit Çervatoğlu, açılışta 'unuttuğunu' ifade ederek, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenler ve şehit ailelerine sabır diledi.

Çervatoğlu, “Bir şey söyleyeceğim. Unuttum açılışta. Daha dün bilim ve tekniği dinlemeyenlerin, doğayı talan edenlerin, sadece rant uğruna yatırım yapanların uyguladığı bu açık cezaevi yolunda 4 yurttaşımızı kaybettik. Ailelerine sabır diliyorum. Bir de Isparta'da iki helikopter çarpıştı. Yitirdiğimiz askerlerimizden bir tanesi de Çayelili. Tüm ailelere sabır diliyorum.” dedi.