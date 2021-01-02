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    Rize'de CHP’li başkandan sokağa çıkma yasağında içkili alem

    Rize'de CHP’li başkandan sokağa çıkma yasağında içkili alem

    Rize Fındıklı'da belediyeye ait orman evinde Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile birlikte alkol alıp piknik yapan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 21:41
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    Rize'de Fındıklı ilçesi Gürcüdüzü Yaylası'nda belediyeye ait orman evinde bir grubun yeni yıl kutlaması için toplanarak alkol aldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

    Baskın yapan ekipler evde aralarında Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu, 3 encümen ve 1 muhtarın da bulunduğu 17 kişinin bulunduğunu tespit etti.

    JANDARMA İHBARA GİTTİ, CHP'Lİ BAŞKAN VE ENCÜMENLERİ İÇERKEN BULDU

    Ekipler, 16 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 50 bin 400 TL idari ceza uyguladı.

    Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'na ise kısıtlamadan muaf olduğu için ceza yazılmadı.

    Rize'de CHP’li başkandan sokağa çıkma yasağında içkili alem- İZLE

    BAŞKANDAN GÜLDÜRÜN SAVUNMA

    Öte yandan Jandarmanın kimlik kontrolleri sırasında çekim yapılmasına karşı çıkan Başkan Çervatoğlu komik bir savunma yaparak “Belediyeye ait olan tesise keşif yapmaya geldiklerini” söyledi.

    Başkanın “Komutanım sosyal mesafemizi koruduk” demesi de dikkat çekti.

    Rize de CHP’li başkandan sokağa çıkma yasağında içkili alem #1

    Rize de CHP’li başkandan sokağa çıkma yasağında içkili alem #2

    Rize de CHP’li başkandan sokağa çıkma yasağında içkili alem #3

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