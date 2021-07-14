Rize'de, çocukların 15 Temmuz’u anlatan şiir ve resim sergisi açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden hizmet alan çocuklar ile Çocuk Hakları Komitesinde görev alan çocuklar tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu resim ve şiir sergisi açıldı.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.

Darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünde, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden hizmet alan çocuklar ile Çocuk Hakları Komitesinde görev alan çocuklar tarafından hazırlanan ‘15 Temmuz darbe girişimi resim ve şiir sergisi’ açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda çocukların çizdiği resimler ve yazdığı şiirler sergilendi.

SOKAK RÖPORTAJLARI YAPILDI

Sergiye gelen çocuklara Türk bayraklı balonlar dağıtıldı.

15 Temmuz ile ilgili sokak röportajları yapıldı.

Katılımcılar 15 Temmuz duygularını sergi alanındaki tahtaya yazdı.

Rize Vali Vekili Sedat Sezik, Vali Yardımcısı Bayram Sağır, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İdris Altuntaş da sergiye katılım sağladı. Vatandaşların, çocukların yaptığı resimlere ilgisi yoğun oldu.

“VATAN İÇİN ATAN YÜREKLERİ VARDI”

Sergiyi gezen Rize Vali Vekili Sedat Sezik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

“15 Temmuz gecesi bizim insanımızın hiçbir zaman esir edilemeyeceğini, hiçbir zaman prangalar altına alınamayacağını bir kez daha gördük. Belki ellerinde silahları yoktu ama vatan için atan yürekleri vardı. Çıplak elleriyle koca koca tankların, uçakların karşısında durmayı cesaret eden bir millet vardı. Biz birlik olduğumuz zaman bu memleket hiçbir güce esir düşmeyecektir.





“15 TEMMUZ GECESİ YAŞANANLARI UNUTMAMAK GEREKİR”

Kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları vatan kılan ecdadımızın bu mirası gençlere emanettir. Gençlerimiz de vatan sevgisi ve bayrak sevgisi hiçbir zaman eksik olmaması lazım. Kalplerinde her daim bunları taşımaları lazım. Bu bayrağı ellerine aldıklarında bir adım ileri nasıl getireceğiz diye planlar yapmalılar. 15 Temmuz gecesi yaşananları hiçbir zaman unutmamak gerekir.





“DÜNYA TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ BİR MÜCADELE”

Dünya tarihinde görülmemiş bir mücadeleye sahne olan 15 Temmuz gecesini ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarıp anlatmamız gerekir. Bu vesileyle vatan için şehadet şerbetini içmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize aileleri ile beraber uzun sağlıklı ömürler diliyorum.”