DHA

Rize'de denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi.

Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, denize açıldı.

PALAMUT YERİNİ HAMSİYE BIRAKTI

Bu yıl bolca avlanan palamut, sezon sonunda yerini hamsiye bıraktı.

Deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle balık bolluğunda azalma gözlendi, çeşitlilik arttı.

TEZGAHLARDAKİ FİYATLAR ŞÖYLE:

Rize'de sezonu kapanma hazırlığında olan balıkçıların tezgahlarında her gün azalan palamut ve hamsi, yerini özellikle Ege Denizi’nden çıkan mırmır ve diğer balıklara bıraktı.

Rize'de balık tezgahlarında hamsi 150, barbun 125, istavrit ve mezgit 100, levreğin kilosu ise 350 liradan satışa sunuluyor.

"EGE'NİN BALIĞI DA BİZİM DENİZE GELİYOR"

Balık bolluğunun düştüğünden bahseden balıkçı Sönmez Birinci, şöyle konuştu:

Balık sezonu, son zamanlarda hava sıcakların artmasıyla balık bolluğu düştü. Hamsi azaldı. Ama diğer balık çeşitleri; istavrit, mezgit, barbun bol. Mırmır balığı çıktı. Normalde Ege’den bize gelirdi. Şimdi bizim denize geldi. Karadeniz biraz daha sıcak olduğu için bizim denize geldi. Ege’nin balığı da bizim denize geliyor. Balıkçılar için iyi bir şey.

"RİZELİNİN İLACI BALIK YEMEK"

Fiyatlar hakkında bilgi veren balıkçı Birinci, “Fiyatlar çok ucuz. Geçen seneye göre bu sene balıklar ucuz. Rize’de balık tüketimi fazla. Rizelinin ilacı balık yemek. Mezgit 100 lira, istavrit 100 lira, barbun 125 lira, hamsi biraz azaldı ama balık çeşidi arttı.” dedi.