Rize'de 11 yaşındaki B.Ç. isimli çocuk yürüyüş yapmak amacıyla ailesiyle birlikte sahilde geziyordu.
Aniden dengesini kaybeden çocuk, 3 metrelik duvardan denize düştü.
Olay nedeniyle ailesi ve çocuk büyük bir korku yaşadı.
Yüzerek kendini kurtardı
B.Ç., panik halinde yüzerek dolgu zeminindeki beton blok üzerine çıktı.
Karaya çıkamayan çocuk, bir süre deniz polisini beklemek zorunda kaldı.
Ekipler harekete geçti
Kıyıda mahsur kalan B.Ç.'nin kurtarılması için, ailesi ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumu iyi
Deniz polisinin getirdiği botla kıyıya yanaşan B.Ç., ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedbir amaçlı kontrolden geçirilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
O anlar kamerada
Çocuğun kurtarılarak karaya çıkarıldığı o anlar kameralara yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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