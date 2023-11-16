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Rize'de denize düşen çocuk yüzerek kurtuldu

Rize'de denize düşen çocuk yüzerek kurtuldu 11 yaşındaki B.Ç. sahilde ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek denize düştü. Yüzerek kendini kıyıya götüren çocuk, 3 metrelik duvarlarına arkasında mahsur kalınca deniz polisi ekipleri tarafından kurtarıldı.