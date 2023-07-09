Rize'de deponun önüne araç park eden sürücülere esnaftan uyarı: '15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir'

İHA

Araç parkları sık sık tartışmalara neden oluyor.

Bunun üzerine Rize'de yaşanan soruna, esnaftan güldüren bir çözüm geldi.

Burada bulunan benzin istasyonunun sahibi Muhsin Çolak, istasyonuna ait marketin deposunun kapısına araçların sürekli park etmesinden ötürü rahatsız oldu.

Araçların parkını engellemek için çözüm yolu arayan Çolak, önce dubalara "Depo önü park yapılmaz" tabelası yerleştirdi.

Fakat geceleri bazı vatandaşlar araçlarını tekrardan deponun önüne park etmeye devam edince bu sefer park edilmemesi izin hazırladığı dubanın üzerine "15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir" yazdırdı.

Rizeli esnafın bu çözümü ise görenleri güldürdü.

İnsanların yazıyı gördüklerinde şaşırdıklarını belirten Muhsin Çolak, şu ifadeleri kullandı:

Burası petrol olduğundan dolayı kameranın çok olmasından ötürü burası garanti yer. Herkes arabalarını petrolün karşına çekerek 'Bir şey olursa kameradan görürüz' diye buraya park ediyorlar. Adam nerede oturuyor belli değil arabasını buraya bırakıp gidiyor. Bir tane araba var altında çimen bitmeye başladı. Gece geliyorlar burada deponun önüne bırakıp gidiyorlar. Ben de bıktım artık böyle bir şey yapmayı düşündüm. Gören şaşırıyor da ne yapayım yani bu da Rizeli aklı. İnsanlar bunu gördüğünden ötürü biraz kurtulduk, daha araç çekmiyorlar. Burası depomuzun önü yani adam bırakıp gidiyor. Ben de bıktığım için böyle bir şey yaptım.