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Rize'de düzenlenen etkinlikte şehit Eren Bülbül unutulmadı

Rize'de düzenlenen etkinlikte şehit Eren Bülbül unutulmadı

Ovit Yaylası'nda bu yıl 22'ncisi düzenlenen 'Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivali’nde, teröristlerin açtığı ateş sonucu 2017'de şehit olan Eren Bülbül unutulmadı ve Eren için yazılan ağıt dinledi.