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    Rize'de düzenlenen etkinlikte şehit Eren Bülbül unutulmadı

    Ovit Yaylası'nda bu yıl 22'ncisi düzenlenen 'Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivali’nde, teröristlerin açtığı ateş sonucu 2017'de şehit olan Eren Bülbül unutulmadı ve Eren için yazılan ağıt dinledi.
    • 14.08.2022 - 22:24
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    Rize'de düzenlenen etkinlikte şehit Eren Bülbül unutulmadı

    Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Yaylası'nda 22’ncisi düzenlenen 'Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivali' ikinci gününde renkli görüntülere sahne oldu.

    Rize, Trabzon ve Erzurum'dan gelen yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlikleri Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile belediye başkanları, kaymakamlar ile il protokolü izledi.

    Sandalye kapma, yumurta taşıma, çuval ve bayrak kapma yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışlarda yarım, çeyrek ve gram altın hediye edildi.

    Defile düzenlendi

    Ovit Yaylası zirvesinde Rize Bezi'nden dikilen kıyafetlerle düzenlenen defile büyük beğeni topladı. Elbiseler, gömlekler ve abiye kıyafetlerden oluşan defile ilgiyle takip edildi.

    Eren Bülbül unutulmadı

    DHA'nın haberibe göre; etkinliklere davet edilen Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun adına ağıt yazan Ceren Ece Öksüz'ün okuduğu ağıtı dinledi.

    Duygusal anların yaşandığı programda Ayşe Bülbül’e Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi tarafından, Eren Bülbül’ün resminin yer aldığı tablo hediye edildi.

    Rize de düzenlenen etkinlikte şehit Eren Bülbül unutulmadı #1

    Eren Bülbül 2017'de şehit olmuştu

    Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle 11 Ağustos 2017'de şehit olmuştu.

    Rize de düzenlenen etkinlikte şehit Eren Bülbül unutulmadı #2

    Rize de düzenlenen etkinlikte şehit Eren Bülbül unutulmadı #3

    Rize de düzenlenen etkinlikte şehit Eren Bülbül unutulmadı #4

    Rize de düzenlenen etkinlikte şehit Eren Bülbül unutulmadı #5

    Rize de düzenlenen etkinlikte şehit Eren Bülbül unutulmadı #6

    Rize de düzenlenen etkinlikte şehit Eren Bülbül unutulmadı #7

    Rize de düzenlenen etkinlikte şehit Eren Bülbül unutulmadı #8

    Rize de düzenlenen etkinlikte şehit Eren Bülbül unutulmadı #9

    Rize de düzenlenen etkinlikte şehit Eren Bülbül unutulmadı #10

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