Rize’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İHA
Alınan bilgiye göre, FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik Türkiye genelinde operasyonlar düzenlendi.
4 kişi yakalandı
Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda 4 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahısların haklarında gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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