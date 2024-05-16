Rize’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
İHA

Alınan bilgiye göre, FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik Türkiye genelinde operasyonlar düzenlendi.

4 kişi yakalandı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda 4 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların haklarında gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)