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Rize'de fırtına! Dalgalar karaya ulaştı

Rize'de fırtına! Dalgalar karaya ulaştı Fırtına ve sağanak sonrası Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşan dalgalar, yer yer göllenmelere neden oldu; sürücüler zor anlar yaşadı.