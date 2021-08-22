Koronavirüs nedeni ile 2 yıl ara verilen Formulaz yarışları, yeniden düzenlendi. Özgün tasarımları ile dikkat çeken tahta arabalar, kendilerine özel hazırlanan parkurda kıyasıya mücadele etti.

Rize’de bir gelenek haline gelen ‘Formulaz’, koronavirüs nedeni ile verilen 2 yıl aranın ardından yeniden gerçekleştirildi.

Tasarımları ile dikkat çeken tahtadan yapılan arabalar, Ardeşen’in Tunca beldesinde kendileri için düzenlenen parkurda boy gösterdi.

Belde belediyesi ve Redbull tarafından 'Arabam tahtadan inerim rampadan' sloganıyla düzenlenen yarışlarda; 51 erkek, 9 kadın yarışmacı olmak üzere toplamda 57 kişi yarıştı.

MAKSİMUM UZUNLUK 1.70 METRE

Sırma teli dışında metal aksam kullanımının yasak olduğu yarışmada, özgün tasarımları ile dikkat çeken tahta arabalar kıyasıya mücadele etti.

Araçlarda maksimum uzunluk 1.70 metre, genişlik ise 70 santimetre olarak ölçüldü.

KIL ÇORAP İLE KARA LASTİK ZORUNLU TUTULDU

Yarışmacıların, kıl çorap ve fren yapmak için de kullanılan, halk arasında 'kara lastik' olarak bilinen lastik ayakkabıyı giymesi zorunlu tutuldu.

Ayrıca, eğimli yolda yarışmacıların uçurumdan düşmesini engellemek için, yol kenarlarına saman balyaları yerleştirildi.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ HAZIR BULUNDURULDU

Kıl çorap ve lastik ayakkabının yanı sıra yarışmacılar, kask, kolluk ve dizlik takarak önlem aldı. Jandarma ekipleri ise yol boyunca güvenlik önlemi alırken, olası kazalara karşı sağlık ekipleri bölgede yerini aldı.

Rize’de ‘Formulaz’ yarışında tahta arabalar kıyasıya mücadele etti VİDEO



70 KİLOMETRE HIZA ULAŞTILAR

Fren, motor ve demir parça kullanılmayan araçlarla, 1600 metrelik parkuru tamamlayarak, bitiş çizgisine ulaşılmaya çalışıldı.

Rampalarda 70 kilometre hıza kadar ulaşılabilen araçlarda ayağa takılan sert lastikler, fren işlevi gördü. Bazı yarışmacılar birbirine çarpmaktan son anda kurtulurken, bazıları da saman balyalarına çarptı. Bazı tahta arabalarının tekeri ve direksiyonu yerinden çıktı. Başarılı yarışmacılara ödüller verildi.

“İNSANLAR BURADA ATA GELENEKLERİNİ YAŞATIYOR”

Dünya Şampiyonu Jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da yarışta deneme sürüşü yaptı. Onbaşı, "Formulaz'ı 4 yıldır takip ediyorum. Çok ilginç ve güzel bir etkinlik. Bu yıl buraya katılmak, bu atmosferi yaşamak beni çok mutlu etti. İnsanların burada ata geleneklerini yaşatıyor ve tanıtıyor olması da başka bir güzellik.” ifadelerini kullandı.

“İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül Murat Gül de şu sözleri kaydetti:

“Dedelerimizden kalan tahta araba kültürünü yeni nesillere taşıyabilmek ve herkese öğretebilmek için bu yarışları yapmaya devam ediyoruz. Yarışlarımıza ilgi her yıl artarak devam ediyor. Yöremize özgü tahta arabaları Türkiye'nin dünyanın her tarafına duyuruyoruz.”





“YENİDEN FORMULAZ’IN BAŞLAMASINI HEYECANLA BEKLEDİM”

Yarışmacı Muhammed Kuyumcu ise, "Yeniden Formulaz'ın başlamasını büyük bir heyecanla bekledim. Dedelerimizden kalan bir geleneği bu yarışlarla devam ettirdiğimiz için çok mutluyum. Bu 6'ncı yarışım. Arabalarımız tamamen ahşaptan yapılıyor, kıl çoraplarımızı ve kare lastiklerimizi giyerek yarışlara katılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“CAHİL CESARETİ ŞU AN BENİM YAPTIĞIM”

Kadınlar kategorisinde ilk kez yarışan Gönül Şişmanoğlu ise, "Şansımı denemek istedim, hiç tahta araba kullanmadım, cahil cesareti şu an benim yaptığım. Hedefim sondan birincilik.” dedi.