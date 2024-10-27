Rize'de heyelan riski: Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı, 16 konut tahliye edildi

DHA

Rize'de aralıklarla süren etkili sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak birçok noktada irili ufaklı heyelanlara neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

5 KİŞİ KURTARILDI

Ardeşen ilçesi Hoşdere köyünde heyelan riski nedeniyle evinde mahsur kalan 5 kişilik aile, AFAD ekiplerince güvenli bölgeye tahliye edildi.

Aile fertlerinden yaşlı hasta da ekipler tarafından sedye ile taşındı.

16 KONUT BOŞALTILDI

Son 24 saat içerisinde bazı bölgelerde metrekareye 100 milimetre üzerinde yağmur yağdığı tespit edilen kent genelinde sağanak ve heyelan riskine karşı 16 konut da tedbir amaçlı boşaltıldı.

VALİLİKTEN UYARI

Rize Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamayla, şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskını ve toprak kayma riskinin arttığını bildirerek, uyarılarda bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: