Rize'de heyelanlı bölgeden bin 800 kamyon toprak taşındı

İHA

Rize'nin Çayeli ilçesi Derecik köyünde 21 Ekim'de şiddetli sağanak sonrası yaşanan heyelanda, daha önce boşaltılan 2'şer daireli 2 bina heyelana maruz kalmıştı.

Evlerin bulunduğu yamaç büyük bir kütle halinde dere yatağına düşerek, yolda büyük bir baraj oluşturmuştu.

KÖY YOLUNA YOĞUNLAŞILDI

İlk etapta barajın suyunu azaltarak dere yatağının açılması için çalışma başlatan Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi ekipleri, daha sonra köy yoluna yoğunlaştı.

Bölgeden çıkartılan toprak ise ilk olarak Çayeli Belediyesi'nin gösterdiği dolgu alanına, sonrasında ise DSİ tarafından uygun görülen çeşitli yerlere taşındı.

BİN 800 KAMYON TAŞINDI

18 gündür süren çalışmalarda DSİ'ye ait 4 ekskavatör tarafından bölgeden çıkarılan bin 800 kamyon toprak, yine DSİ'ye ait 8 kamyon, İl Özel İdaresine ait 3 kamyon ve bölgeye en yakın belediye olan Büyükköy Belediyesi'ne ait 1 kamyon tarafından taşındı.

Dere yatağından sonra yoldaki toprak da kısmi olarak taşındı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ederken yoldaki trafik akışı, sadece akşam 17.30 ile sabah 08.30 arasında kontrollü olarak gerçekleşiyor.