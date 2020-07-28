Rize'de Huser Yaylası'nın eşsiz güzelliği

Rize Valiliği, "Burası İsviçre'nin Alpleri değil, Kaçkarlar" diyerek Huser Yaylası'nın güzel bir fotoğrafını paylaştı.

Türkiye'nin dört bir yanında görenleri kendine hayran bırakan yerler var.

Karadeniz'de de bu bölgelerin sayısı oldukça fazla. Bunlardan biri de Huser Yaylası.

Beton binaların yapılmadığı yayla Kaçkarlar üzerinde.

Rize Valiliği, Huser Yaylası'nda çekilen bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak turistleri yaylaya davet etti.

"BURASI İSVİÇRE'NİN ALPLERİ DEĞİL"

Valilikten yapılan paylaşıma "Burası İsviçre’nin Alpleri değil. Burası Kaçkarlar. Burada doğa tüm görkemiyle, canlılığıyla etrafa pozitif enerji saçıyor. Burada kuşlar ve böcekler kulağınıza eşsiz bir melodi fısıldıyor. Muhakkak gelmelisin, görmelisin." notu düşüldü.