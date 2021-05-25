Rize’de İkizdere taş ocağını protesto eden 34 kişiye adli işlem uygulandı

Taş ocağı yapımını protesto etmek için bölgeye gelen 34 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 41 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden dolayı para cezası uygulandı.

Rize İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi Cevizlik köyünde yapılmak istenen taş ocağına karşı protestolar devam ediyor.

Yapımına devam edilen taş ocağını protesto etmek için toplanan 34 kişi hakkında, çeşitli kuralları ihlal ettikleri gerekçesi ile cezai işlem yapıldı.

2 KİŞİYE TEDBİRLERE AYKIRI DAVRANMAKTAN CEZA

Gösteri yapmak amacı ile toplanan 34 kişiden 20’si, görev yaptırmamak için direnmekten ceza alırken, 1 kişi hakkında kolluk kuvvetlerini alenen aşağılamadan dolayı işlem yapıldı.

2 kişi bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmadan ceza aldı.

80 BİN 100 LİRA CEZA

6 kişiye toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet, 5 kişiye konut dokunulmazlığını ihlalden adli işlem uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, toplan 80 bin 100 lira idari para cezası kesildi.