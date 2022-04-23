Rize'de, kablolarını çalanı ihbar edene 20 bin lira ödül vadetti

Kendi müstakil inşaatına döşenen yaklaşık 100 bin lira değerindeki iç tesisat kabloları çalınan Neşet Çakır, hırsızları ihbar edene 20 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi’nde Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Neşet Çakır’a ait inşaattaki iç tesisat kabloları gece henüz kimliği belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar tarafından sökülerek çalındı.

İhbar üzerine hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

“Bu hırsızların yakalanmasını istiyoruz”

İHA’nın haberine göre; inşaattan çalınan kabloların 100 bin lira değerinde olduğunu söyleyen Neşet Çakır, hırsızların başına 20 bin lira para ödülü koyduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Çalışanların haber vermesi sonrası inşaata gittiğimizde kabloların kesildiğini bir kısmının da çalındığını gördük. Bu hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Hırsızı bulana, görene, ihbar edene 20 bin lira para ödülü vereceğim. Daha önce Arhavi’de bu hırsızlık olayı yaşanmış ve 10 bin TL ödül verileceğinin açıklanmasından sonra duyarlı vatandaşların ihbarı sonucu hırsızlar Ardeşen’de yakalanmıştı. Ben de 20 bin TL ödül koyuyorum.”





“Verilen zarar hırsızlıktan da öte”

Pazar TSO Başkanı Neşet Çakır, ihtiyacı olan birisinin bunu yapmasının mümkün olmadığını ve organize bir hırsızlık ile karşı karşıya olduklarını da kaydederek, “İhtiyaç sahibi biri gelip istese biz elbet yardımcı oluruz. Oluyoruz da. Ama bu verilen zarar hırsızlıktan da öte. Kablolar harap edilmiş. Sökülüp yeniden takılacak. Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyorum. Bize ya da emniyet güçlerine bilgi versinler.” diye konuştu.